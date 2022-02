Charente-Maritime : l'incendie d'une maison à Chevanceaux au sud du département

Un incendie s'est déclaré jeudi 10 février dans une maison de Chevanceaux (Charente-Maritime) au lieu dit Fontauzier. Les pompiers ont été alertés vers midi pour intervenir dans cette longère de 400 mètres carrés. Selon le Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, le sinistre n'a fait aucun blessé.

Aucun blessé

Nous ignorons les causes de cet incendie qui était toujours en cours en début d'après-midi. Surplace les pompiers ont déployé des moyens importants et peuvent compter notamment sur l'aide de trois lances à incendie, deux camions de feu de forêt et d'une grande échelle.