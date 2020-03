Charente-Maritime : la maison de la maire de Semussac reçoit des cocktails molotov

Deux cocktails molotov et des insultes pour lancer l'élection municipale de Semussac, au sud-est de Royan. La maire sortante et unique candidate à sa propre réélection, Michèle Carré, a retrouvé son domicile vandalisé ce dimanche matin. On peut lire l'inscription suivante sur sa murette "Casse toi avec ta liste".

L'actuelle maire a cru à une blague en se voyant ces actes, au réveil. " _J'ai cru à une blague au début_, avant d'appeler les gendarmes. Ils sont venus, ont constaté tout cela ", explique Michèle Carré, jointe par téléphone. Le dessous de sa fenêtre est noirci par les cocktails molotov.

Une enquête est ouverte et la brigade cynophile est venue sur place.