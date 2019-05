Charente-Maritime : la police nationale alerte sur une nouvelle arnaque

Un nouveau type d'arnaque a été repéré en Charente-Maritime par la police nationale. Les escrocs visent particulièrement les personnes âgées et leurs cartes bancaires. En se faisant passer pour la banque, ils la volent et retirent de l'argent. Les forces de l'ordre appellent à la vigilance.

Charente-Maritime, France

Les arnaqueurs , en Charente-Maritime, ont créé une nouvelle méthode pour voler l'argent de leurs victimes. Une technique qui leur demande un peu de préparation. Ils appellent au téléphone des personnes âgées. Là, ils se font passer pour quelqu'un de la banque. Ils assurent avoir vu des mouvements bancaires inhabituels sur le compte de leur interlocuteur. Si les personnes ne peuvent pas passer à l'agence vérifier, les voleurs se rendent chez leurs victimes. Là, ils récupèrent leurs cartes et le code secret. Peu de temps après, les retraits frauduleux commencent. La police nationale rappelle qu'il faut faire attention.

Pour l'instant, d'après la police de La Rochelle, cinq plaintes ont été déposée et trois cas signalés par les banques. Mais en tout, ça serait une dizaine de personne qui seraient touchées. La police nationale appelle donc à la vigilance. Et rappelle qu'on ne donne jamais sa carte et son code à des inconnus. Petit conseil si un appel vous parait suspect : appeler directement votre agence pour confirmer.