Charente-Maritime : les pollueurs sensibilisés à la préservation de l'environnement

La Gripperie-Saint-Symphorien, France

C'est novateur et c'est une réponse pénale originale qui va être proposée par le tribunal de Saintes dès le mois d'avril. Pour des personnes prises en flagrant délit de pollution, comme un dépôt de poubelles en pleine nature, du prélèvement d'eau non autorisée pour des irrigants, une légère pollution aux hydrocarbures dans un port, ou encore pratiquer du moto-cross dans une réserve naturelle, au lieu d'une amende et d'un passage au tribunal correctionnel, Nicolas Septe, le procureur de Saintes se tourne vers des mesures alternatives aux poursuites.

En clair, pour éviter aussi d'engorger les tribunaux avec des affaires mineures, à Saintes, la justice va donc mettre en place une réponse proportionnée. Le stage de citoyenneté "environnement" sera donc proposé aux personnes non récidivistes. La condamnation est effective, inscrite à l'extrait numéro 1 du casier judiciaire, et cela coûte 160 euros pour une journée de sensibilisation à la préservation de la nature.

Pendant une matinée, une partie théorique se déroulera à la salle des fêtes de la Gripperie-Saint-Symphorien en présence de garde de l'ONCFS, l'office national de la chasse, et de la faune sauvage. L'après midi se déroulera sur le terrain, au cœur de la réserve naturelle de la Massonne, un écrin d'une centaine d'hectares entre deux zones Natura 2000, le marais de Brouage et les Landes de Cadeuil. Une zone exceptionnelle avec pour la flore, pas moins de 600 espèces répertoriées.

Le procureur de Saintes envisage de proposer ces stages au parquet de La Rochelle

Une nouvelle réponse de la justice pour faire face aux petits pollueurs, qui bien souvent méconnaissent aussi la réglementation. Pour le premier stage prévu le 2 avril, il y aura une dizaine de personnes. Deux ou trois stages de ce type seront organisés d'ici à la fin de l'année. Le procureur de Saintes espère très vite l'étendre à une centaine de personnes. Il envisage même de proposer le principe au parquet de La Rochelle.

"On a tous échoué jusqu’à présent pour arriver à préserver notre environnement." - Patrick Picaud président de l'association Nature environnement 17

Avec son association Nature environnement 17, Patrick Picaud milite depuis 50 ans pour la protection de la nature. Il voit d'un bon œil la mise en place de ces stages. "On a tous échoué jusqu’à présent pour arriver à préserver notre environnement" estime t-il " il faut tenter de nouvelles choses, on ne sait jamais cela peut servir d'exemple !"