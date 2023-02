Charente-Maritime : le parcours du combattant d'un enfant né sous X

Dominique est né le 3 avril 1946, à l'hôpital de Saintes, "fils de parents inconnus". Son dossier d'enfant "trouvé" contient peu d'éléments, si ce n'est un prénom "Hélène". Mais rien sur le père... sauf un nom, CHELSON, un nom à consonance américaine qui coïncide avec la fin de la guerre. Depuis plus de cinquante ans, Dominique est à la recherche de ses origines familiales. En vain, à ce jour. Aujourd'hui, il utilise les réseaux sociaux pour tenter de retrouver sa famille.

"Je ne sais absolument rien, j'ai fait des recherches, ça n'a abouti à rien", déplore Dominique*. "Je voudrais savoir pourquoi j'ai ce nom ? Chelson. Normalement, quelqu'un qui est né sous X a deux prénoms. Pour un le nom, un pour le prénom. J'ai été placé en foyer d'accueil à l'âge d'un mois à peine, j'y suis toujours resté et je n'ai jamais rien su de mes origines. Comme c'était la fin de la guerre, on peut imaginer que ce soit un père américain..."* Christiane aide son époux et s'occupe des démarches. Infructueuses à ce jour. "Je crois que j'ai tout fait, je suis au bout due tout. Peut-être que quelqu'un sur Facebook pourrait reconnaitre les photos..."

Depuis 2002, c'est le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) qui enregistre tous les dossiers comme celui de Dominique. Ce sont les conseils départementaux qui instruisent ces dossiers*. "Le CAONP demande aux conseils départementaux de conserver le dossier de l'enfant né sous X pendant 99 ans",* précise Maryline Vinet, vice-présidente du département de la Charente, en charge de la protection de l'enfance, "Ensuite il faut désigner au moins deux correspondants chargés des relations avec le CNAOP. Des assistantes sociales, un référent adoption et une chargée de consultation de dossiers en Charente"

Le nombre de naissances sous X, en Charente a augmenté en 2022, avec neuf dossiers constitués dans l'année. En France, contrairement aux Etats-Unis, le test ADN est interdit depuis la dernière loi sur la bioéthique. Il est passible d'une amende de 3.750 euros.

