Charente-Maritime : Le toit d'une maison s'effondre sur la route à Nancras

Nancras, France

Le toît d'une maison s'est effondré, ce matin vers 11h30 en plein centre de Nancras entre Saintes et Marennes en Charente-Maritime. Il a entraîné dans sa chute une partie du mur de façade. Tout est tombé sur deux véhicules qui étaient arrêtés à un feu rouge à l'angle de la rue d'Aunis et de la rue de Saintonge. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés. Rien ne laissait penser que le toit du bâtiment pouvait s'effondrer mais selon le maire de la commune David Raffé "le bois tombé dans la rue était en mauvais état, il y a peut-être eu aussi un problème de gouttière". Le bâtiment était inoccupé, il s'agit d'une maison secondaire selon l'élu.

Des conséquences importantes pour la circulation et pour la commune

Le maire de Nancras a pris ce soir 3 arrêtés de péril : pour la maison, et deux bâtiments voisins, ainsi qu'un arrêté d'interdiction de circuler sur la RD 117 et la D 728 (Saintes-ile d'oléron). Des déviations sont mises en place. David Raffé déposera lundi un référé au tribunal administratif de Poitiers pour obtenir la nomination d'un expert. Il sera chargé d'examiner les bâtiments et de dire s'il y a un risque d'effondrement. Selon le rapport de l'expert, la circulation sera rouverte ou pas. Plusieurs commerces sont concernés par la fermeture de la circulation sur les 2 voies. Le ramassage scolaire, lundi pourrait être perturbé.