Charente-maritime : les gendarmes donnent des conseils aux victimes de cambriolage pour mieux protéger leur maison

Haies trop hautes, portes mal verrouillées, portail trop opaque, en Charente-maritime, les gendarmes donnent des conseils aux victimes de cambriolage pour améliorer la sécurité de leur maison. La Police nationale donne une conférence mardi 10 octobre à 18h à l'espace Bernard Giraudeau à La Rohelle.

Après un cambriolage, une fois passée la difficile épreuve du dépôt de plainte de nombreuses questions demeurent. Est-ce que le malfrat peut revenir ? Comment sécuriser sa maison ? Pour répondre à ces interrogations, les gendarmes de Charente-maritime proposent de repasser au domicile des victimes après avoir constaté les faits pour les aider à mieux sécuriser leurs habitations. Ce mercredi au pays d'Aunis, le gendarme Gauthier rend visite à un retraité victime d'un cambriolage 10 jours auparavant.

"Ici vous voyez, il n'y a pas de portail donc le voleur peut rentrer tranquillement dans la propriété et il se trouve caché derrière la haie qui fait plus de 3 mètres de hauteur", précise-t-il. Premier conseil du gendarme : faire installer un portail et couper sa haie pour qu'elle ne dépasse pas 80 cm de hauteur. S'il y a davantage de vis-à-vis, cela permet aux voisins de donner l'alerte en cas d'intrusion.

Autre clef pour éviter les cambriolages : simuler une présence quand on quitte le domicile. Il s'agit par exemple de demander à un voisin de récupérer le courrier ou de déplacer la voiture dans la rue pour faire croire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il faut également éviter de laisser des objets lourds proche de l'entrée car il pourrait servir à forcer une porte ou une baie vitrée.

Le retraité apprécie l'intervention du gendarme car le cambriolage lui a laissé de très mauvais souvenirs : "On y pense toujours, dès qu'on va dans une pièce on se demande s'il n'est pas de retour. Je me suis surpris plusieurs fois à aller vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un dehors".

"C'est quand même des choses importantes à savoir parce qu'on y pense pas tant que ça ne nous ait pas arrivé", précise le retraité. La Police nationale donne également des conseils pour éviter les cambriolages, réunion mardi 10 octobre de 18h à 20h à La Rochelle à l'espace Bernard Giraudeau et mercredi 11 octobre de 10h à 12h à Aytré à la maison Georges Brassens et de 18h30 à 20h30 dans la salle Baillac à Puilboreau.