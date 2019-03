Charente-Maritime : les personnes retenues pendant la prise d'otage "ne se sont pas senties en danger"

Authon-Ebéon, France

Au lendemain de la prise d'otage, qui a duré 16 heures, vendredi, à Authon-Ebeon, entre Saintes et Matha, les auditions des otages ont débuté, samedi. La mère, la sœur, et l'épouse du suspect ont été retenues, ainsi que sa nièce, âgée de 10 mois, avant la reddition du forcené, vers 17 heures vendredi.

Selon le Parquet de Saintes, qui communique ce dimanche matin, "les personnes ayant été retenues par le forcené ne s’étaient a priori pas senties en danger mais ne pouvaient pas non plus sortir de l’habitation". Le parquet a donc décidé d'ajouter la séquestration aux motifs de l'enquête. Vendredi soir, l'enquête ne concernait que des violences volontaires avec arme et la mise en danger de la vie d'autrui. Les victimes n'ont pas été blessées, ont confirmées les médecins urgentistes qui les ont examinées, mais feront l’objet d'une expertise psychologique.

Trois armes retrouvées

Pendant ce temps là, les perquisitions au domicile du suspect, âgé de 30 ans, ont permis de retrouver trois armes : deux fusils de chasse (calibre 12 et 16 mm) et une carabine à air comprimé, ainsi qu'une vingtaine de cartouches. Le suspect, lui, est toujours, depuis vendredi soir examiné à l'hôpital, par des médecins psychiatres. Ce sont eux qui décideront, a priori lundi, de son niveau de responsabilité, et donc, de son placement, ou pas, en garde à vue.