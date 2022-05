Charente-Maritime : les policiers de mieux en mieux connectés avec le terrain

Main courante informatisée, caméras-piétons et smartphones nouvelle génération, la police nationale poursuit sa transformation numérique pour plus d'efficacité. L'occasion de faire un point sur leur déploiement en Charente-Maritime et de les tester lors d'une opération de contrôles à La Rochelle.

Le ministère de l'intérieur avait annoncé la livraison de 230.500 smartphones et tablettes "Néo 2" à la police nationale et à la gendarmerie. Leur déploiement est en cours depuis plusieurs mois.

Ces terminaux sont fabriqués par l’entreprise Crosscall, dont le siège se trouve à Aix-en-Provence. Une transformation numérique indispensable pour gagner en efficacité.

En Charente-Maritime, 437 smartphones individuels ont été attribués aux policiers ayant des missions opérationnels. 65% d'entre eux ont déjà été déployés depuis le mois février.

Une arme numérique supplémentaire après la mise en service de nouvelles caméras-piétons plus performantes et la mise en place de la main courante informatique.

Le déploiement des smartphones Néo 2 est en cours en Charente-Maritime © Radio France - Eric Le Bihan

Vers la fin des radios portatives

Les anciens modèles de Néo utilisés depuis cinq ans montraient des signes d'inefficacité et d'obsolescence. "Nous avons aujourd'hui des téléphones qui ont été complètement repensés pour être beaucoup plus adaptés aux missions confiées aux policiers qui doivent consulter des fichiers, remplir des missions de verbalisation, suivre l'activité générale du service et gérer également leur propre activité", argumente Anthony Touzet, directeur adjoint de la DDSP17 (Direction Départementale de la Sécurité Publique en Charente-Maritime).

"Aujourd'hui, ce téléphone à connexion haut-débit et avec une bibliothèque d'applications renouvelée, est beaucoup plus en capacité de répondre techniquement et rapidement à toutes ses exigences", poursuit Anthony Touzet. "Le Néo 2 permet aux policiers de rentrer leurs activités en étant sur le terrain, sans avoir à revenir au service. Donc c'est un gain de temps effectif. L'ergonomie a aussi été revue avec ces téléphones qui ont un écran de taille importante permettant une consultation beaucoup plus facile de nos outils métier."

Dans le courant du second semestre 2022, les Néo 2 remplaceront les radios portatives actuelles qui servent de talkie-walkie aux policiers.

Stéphane Rozet et Anthony Touzet © Radio France - Eric Le Bihan

Comme un ordinateur, mais embarqué avec un nomadisme et une autonomie phénoménale

Ancien responsable du service informatique à la DDSP 17, Stéphane Rozet, est aujourd'hui le "monsieur sécurité" des systèmes d'informations. "Ce sont des téléphones grand public, mais avec une couche applicative sécurisée. Là où vous avez Android sur un smartphone, nous nous avons SecDroid, complètement sécurisé et la transmission de données se fait à travers un tunnel pour rejoindre le réseau du ministère à partir du réseau public. C'est vraiment un changement flagrant par rapport à la première version qui avait des problèmes de lenteur et qui commençait à avoir des problèmes d'obsolescence.

"Les Néo 2 ont une réactivité qui est beaucoup plus importante", argumente Stéphane Rozet. "Lorsqu'on interroge les fichiers sur une interpellation, un contrôle d'identité ou sur la verbalisation, qui prenait un temps assez long avant. Maintenant c'est très très rapide. Plus les outils apportés sur la gestion de l'activité au quotidien, notamment grâce à la main courante, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire pendant leur vacation sans avoir besoin de revenir au service. Ils voient ça vraiment comme un ordinateur, mais embarqué avec un nomadisme et une autonomie phénoménale."

DDSP 17 : le commissaire Manuel Blanc, responsable du service de voie publique à La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

Caméras-piétons vertueuses

Comme pour les smartphones Néo, les premières caméras-piétons ont montré leurs limites et mal vieilli. Une nouvelle version (Motorola) a donc été déployée confirme Stéphane Rozet, le responsable de la sécurité des systèmes d'informations. "De part les retours d'expérience sur le terrain, la première version était "un peu plus laborieuse". Pour le mode d'emploi, c'est très simple, le fonctionnaire présente sa carte police devant un lecteur de badge et l'ordinateur lui attribue une caméra. Il 'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour enregistrer."

Si la grande majorité des interpellations se passe dans le calme, certaines peuvent se tendre, voire dégénérer. Les caméras-piétons jouent alors pleinement leur rôle. "C'est l'agent qui déclenche sa caméra, sachant qu'elle filme en arrière-plan en permanence. Quand on déclenche, on a le film des 30 secondes avant le déclenchement. C'est très utile notamment lors des situations qui peuvent s'envenimer", explique le responsable du service de voie publique.

"La première vertu (d'une caméra-piéton), c'est son côté dissuasif. Les personnes se sachant filmées n'ont pas le même comportement", se félicite le commissaire Manuel Blanc. "La seconde, c'est l'exploitation dans des enquêtes judiciaires. Les images sont des preuves qui n'ont pas leur pareil et sont incontestables face à des déclarations".

Une caméra-piéton nouvelle génération utilisée par les policiers © Radio France - Eric Le Bihan

Des contrôles high-tech

Pour vérifier l'efficacité de ces outils numériques nouvelle génération, France Bleu La Rochelle a suivi une double opération de contrôles coordonnée par le commissaire Manuel Blanc, responsable du service de voie publique. Dans le viseur des policiers rochelais, les automobilistes, mais aussi les petits dealers.

14H30, les équipages appuyés par deux motards quittent le commissariat central de La Rochelle. Smartphone en main, caméra-piéton et radio portative accrochées au gilet, le dispositif se met en place rapidement dans le secteur des parcs. Le contrôle routier peut commencer. Et les vérifications administratives vont bon train via le Néo 2.

Contrôle routier dans le secteur des parcs à La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

En quelques secondes, le pedigree du conducteur et les documents du véhicule sont contrôlés digitalement par Manuel Blanc. "C'est quasi-instantané. Je peux interroger plusieurs fichiers en même temps. Si on a besoin de verbaliser, on peut récupérer ces informations-là très rapidement. Les champs à remplir sont minimaux. C'est du temps de disponibilité gagné pour assurer d'autres missions." Ca tombe bien, les policiers en ont une urgente.

La consultation des fichiers optimisée avec les smartphones Néo 2 © Radio France - Eric Le Bihan

Direction un quartier populaire de La Rochelle où des points de deals sont tenus par des petits groupes assez jeunes. "On a fait quasiment une trentaine d'interpellations ces derniers mois" Malgré un déploiement policier rapide au pied des immeubles, aucune interpellation. Tout juste une provocation d'un mineur pas du tout impressionné par la présence des forces de l'ordre.

La Rochelle : les policiers ne relâchent pas la pression sur les dealers © Radio France - Eric Le Bihan

Les jeunes trafiquants ont visiblement été prévenus. Les halls d'entrée sont quand même fouillés, avec leur large panel de cachettes potentielles. Résultat, une petite quantité de résine de cannabis (30 grammes) et une balance sont saisies. "Il faut occuper le terrain en permanence, l'idée c'est qu'ils ne soient jamais tranquilles pour ce genre d'activité", justifie Manuel Blanc.