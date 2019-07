Charente-Maritime : les pompiers interviennent pour deux incendies dans des champs

Plusieurs hectares d'un champ à l'est de Surgères et de chaumes à Fontenet sont partis en fumée.

Charente-Maritime, France

Ce mardi, les sapeurs pompiers de Charente-Maritime sont intervenus pour deux incendies de végétation.

Le premier s'est déclaré en début d'après-midi à la Croix Comtesse, située à l'est de Surgères. Le feu a détruit dix hectares d'un champ. Pour maîtriser l'incendie, une trentaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés avec cinq camions de lutte spécialisés dans les feux de forêt. Heureusement, la propagation aux habitations à proximité de la départementale 150 a été évitée et plusieurs hectares de culture ont pu être préservés.

Un peu plus tard dans la journée, ce sont 45 sapeurs pompiers qui ont dû intervenir pour un autre gros incendie à Fontenet, au lieu-dit les Vignauds (près de Saint-Jean-d'Angély). 15 hectares de chaumes ont brûlé et un sapeur pompier a été légèrement blessé à la cheville pendant l'intervention.

La préfecture de la Charente-Maritime a partagé des photos des soldats du feu en plein travail sur Twitter.

Des risques importants en Charente-Maritime

Sur son site internet, le SDIS 17, le Service départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-Maritime, rappelle que le risque de feu végétal est considérable dans le département. "Plus du quart des communes est concerné par le risque de feu de forêt. _Les massifs de la Saintonge, de la Haute-Saintonge et des îles Charentaises couvrent 100 000 hectares_, dont un grand nombre couverts de pins très vulnérables au feu".