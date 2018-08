L'Éguille, France

Maude Celeprin a construit autour de sa maison de l'Eguille-sur-Seudre un joli complexe de résidences de tourisme. Propriété qui donne directement sur un champ... rempli de caravanes! Il y en a entre 120 et 150, et c'est déjà le troisième groupe accueilli cet été sur cette parcelle. Pas du tout bon pour le commerce: "Les personnes qui viennent chez moi, je leur vends la campagne et la tranquillité" raconte Maude Celeprin. "Et ce n'est pas du tout ce qui se passe lorsqu'ils arrivent. Même s'ils comprennent et que je leur explique, je suis très très mal à l'aise."

Voilà près de sept ans que le scénario se reproduit chaque été sur ce vaste terrain de 15 hectares, accueillant parfois jusqu'à 250 caravanes. "Campement illégal", martèle le maire de l'Eguille, Roger Guillaud, qui détaille: le champ est situé en zone littorale et en zone Natura 2000. Pas du tout adapté pour l'accueil de voyageurs, estime Roger Guillaud: "L'Eguille actuellement et pour l'été, c'est un peu la poubelle du département. Tous nos chemins sont remplis de papier et de déchets fécaux. C'est inadmissible!"

L'agglomération de Royan en accord avec la loi

Surtout que la communauté d''agglomération de Royan Atlantique (CARA) est en règle avec la loi, souligne Roger Guillaud, qui reprend les arguments développés récemment par le maire de Saint-Georges-de-Didonne, confronté lui aussi à une occupation illégale sur sa commune. Deux aires d'accueil sont dédiés aux grands passages estivaux des voyageurs, à Royan et Grézac.

Des espaces qui ne valent pas l'Eguille, répond le pasteur Daniel Hortica, à la tête des 80 familles qui stationnent actuellement: "Les terrains prévus pour les gens du voyage n'ont pas non plus de sanitaires, ni de douches, ni d'évacuation" énumère Daniel Hortica, avant de conclure: "C'est la même situation donc je ne vois pas pourquoi les terrains de Royan et Grézac seraient légaux, et que l'Eguille serait illégal!"

Des contrats pour l'eau et l'électricité

Daniel Hortica regrette qu'on ne lui ait pas mis à disposition des bacs pour les poubelles, obligeant la communauté au système D. Le pasteur affirme par ailleurs disposer de contrats pour fournir le camp en électricité et en eau, et bien sûr d'un accord écrit du propriétaire. Voilà qui pourrait lui permettre de gagner son recours contre l'expulsion prononcée par la préfecture. Le tribunal administratif étudiera son recours jeudi. A L'Eguille, un précédent groupe a été chassé fin juillet après avoir perdu en justice.

De son côté le maire Roger Guillaud ne rêve que d'une chose: mettre fin à ce business des voyageurs sur sa commune: "C'est tout bénéfice pour le propriétaire du terrain! Peut-être qu'il faudrait que la brigade financière se penche sur son cas, car cela doit se passer de la main à la main." Un propriétaire d'accord pour faire venir des voyageurs sur son terrain, la situation est en tout cas assez unique dans la région.