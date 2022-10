Charente-Maritime : pour en finir avec les accidents, associations et chasseurs travaillent main dans la main

En France, ces vingt dernières années, plus de 400 personnes ont perdu la vie dans un accident de chasse. Des centaines d'autres ont été blessées, comme ce fut encore le cas le 23 octobre dernier en Moselle , rendant la pratique de plus en plus polémique. Pour en finir avec ces drames, le gouvernement entend dévoiler un plan "Chasse et sécurité" d'ici Noël.

Un texte que n'ont pas attendus les chasseurs de chez nous pour mieux organiser leur pratique. Et ce n'est pas seulement eux qui le disent : contactées par France Bleu La Rochelle , une petite dizaine d'associations locales d'usagers des bois leur donne raison.

"La cohabitation se passe très bien"

Des chasseurs, Christian Audouin en croise toutes les semaines en balade : 14 ans qu'il est Président du Comité charentais-maritime de la Fédération de randonnée pédestre - qui regroupe une quarantaine d'associations locales. "La cohabitation se passe très bien", affirme ce fin connaisseur des bois. Depuis le dernier accident mortel dans le département quatre ans en arrière, associations et chasseurs se sont organisés pour mieux cohabiter.

"On envoie un mail aux mairies des communes où nous projetons de nous promener, mais aussi directement à la Fédération de chasse locale". Clubs de randonneurs, de vététistes, ou encore de cueilleurs de champignons : tous communiquent de la même manière. Ensuite, la Fédération prend le relais.

"À partir du moment où on se parle, tout va bien"

"C'est aussi simple que ça : on demande à nos chasseurs d'aller ailleurs", complète Jean-Bernard Larquier, vice-président de la Fédération de chasse de Charente-Maritime . "Nous laissons les autres utilisateurs de la nature pratiquer leur loisir eux aussi, ce qui est normal". Des propos qui contrastent avec les relations explosives qu'entretiennent certaines associations nationales - de protection de la nature ou d'usagers des bois - avec les chasseurs. "À partir du moment où on se parle, tout va bien : il suffit de communiquer", se défend le vice-président.

"J'aimerais que l'on sorte de ces images caricaturées, un peu rétrogrades, où beuverie rimait avec parties de chasse", ajoute-t-il. "Aujourd'hui, localement, ce n'est plus du tout au goût du jour et nos relations sont très bonnes avec ceux qui croisent notre route". Avis partagé par la petite dizaine d'associations locales contactées par France Bleu La Rochelle, des randonneurs aux vététistes en passant par les cueilleurs de champignons.

Outre ce système de communication bien rodé, les chasseurs de la Fédération de Charente-Maritime expliquent qu'ils appliquent d'ores et déjà les mesures d'encadrement que le gouvernement pourrait décréter cet hiver. À savoir : l'interdiction de boire pour les chasseurs, l'obligation de tir à 30 degrés, pour éviter les erreurs de ciblage. En revanche, la création d'un jour sans chasse chaque semaine, potentiellement le dimanche, les chasseurs charentais-maritimes sont contre.