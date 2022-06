Charente-Maritime : quatre ans de prison ferme pour le chauffard qui a fauché un septuagénaire

Le prévenu a été reconnu coupable d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, ce jeudi 2 juin, au tribunal de Saintes. Un an plus tôt, au volant de son van, il avait tué un piéton de 74 ans à la Villedieu, en Charente-Maritime, avant d'incendier son véhicule et de prendre la fuite.

Il avait percuté et tué un homme de 74 ans sur une route de campagne entre Niort et Saint-Jean-d'Angély : ce chauffard de 31 ans a été condamné ce jeudi 2 juin, devant le tribunal de Saintes, à quatre ans de prison ferme et interdiction de permis de conduire pendant cinq ans. Sa compagne, qui l'a aidé à s'enfuir, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis.

Il n'a jamais eu le permis

Le casier judiciaire du trentenaire comprenait déjà 15 condamnations dont 7 pour conduite sans permis de conduire ; il ne l'a jamais obtenu. Mais c'est son "manque d'humanité" qu'ont pointé du doigt les avocates de la famille de la victime. Après avoir percuté le septuagénaire, à aucun moment il n'ira prendre connaissance de son état de santé.

Lui et son avocate assurent qu'il ne savait pas qu'il avait percuté un homme. "Tout ce que j'ai vu c'est une paire d'yeux", a-t-il lâché au juge. Avant de revenir sur sa déclaration, la compagne du chauffard avait assuré à la police qu'il lui avait dit "j'ai tapé quelqu'un". "Il n'y a aucune preuve qu'il savait", appuie son avocate, selon qui la visibilité n'était pas bonne, à deux heures et demi du matin, par temps pluvieux.

On ne brûle pas son véhicule parce que l'on a percuté un animal, ça ne tient pas la route !

Cet hypothèse "dépasse l'entendement" selon une avocate des parties civiles, qui pointe l'évidence : "on ne brûle pas son véhicule parce que l'on a percuté un animal, ça ne tient pas la route !". Car après avoir tué le piéton, il a isolé son camion à 800 mètres de là, dans un chemin, avant de l'incendier.

Le violent choc a eu pour effet de percer le réservoir de liquide de refroidissement et provoquer une panne. Aussitôt après l'accident, il appelle sa compagne de 29 ans, avec qui il échangeait déjà par SMS, au volant, jusqu'au moment de la collision. Lorsqu'elle arrive, c'est avec sa voiture et une sangle qu'ils parviennent à tracter le véhicule endommagé.

Le piéton voulait partir à Orléans

Que faisait cet homme de 74 ans, en pleine nuit, le long d'une route de campagne ? Il avait quitté le matin précédent son village pour se rendre, en autostop et en train, à Niort. Depuis ici, il voulait rejoindre Orléans et retrouver son épouse. Elle était partie un mois plus tôt pour prendre ses distances et lui intimer de régler son problème avec l'alcool. Mais il n'avait pas bu ce jour-là, selon les analyses, et personne ne sait pourquoi une fois arrivé à Niort, il a finalement fait demi-tour à pied.

Ses proches ont défilé à la barre. C'est peut-être à son fils qu'il manque le plus. Lui qui, handicapé, vivait encore avec son père jusqu'au drame. "Il n'en dort plus la nuit, il souffre encore d'un stress post-traumatique", assure son avocate.

L'épouse de la victime n'a pas pu venir à l'audience en raison de son état de santé. Elle est en état dépressif depuis la mort de son mari selon son avocate qui a révélé lors du procès que cette femme de 68 ans a récemment fait un AVC après un séjour en hôpital psychiatrique. Elle la décrit en "état de deuil pathologique", avant de demander le renvoi pour que son cas soit réexaminé, en vain.