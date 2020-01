Charente-Maritime : quatre collégiens interpellés pour des tentatives de braquages

Quatre collégiens âgés de 13 et 14 ans ont été interpellés ce vendredi par la police de La Rochelle. Avec une arme factice, ils ont tenté de braquer un homme qui retirait de l'argent au distributeur et la vendeuse d'un magasin de la zone commerciale Beaulieu, à Puilboreau (Charente-Maritime).

Puilboreau, France

Jeudi vers 18h30, quatre collégiens, munis d'une arme factice, se sont rendus dans la zone commerciale Beaulieu, à Puilboreau, au nord de La Rochelle (Charente-Maritime).

Ils ont alors tenté de braquer une vendeuse dans l'un des magasins. Mais cette dernière a rapidement constaté que leur arme était en réalité un jouet (la réplique était vraiment grossière). Elle ne sait donc pas laissée faire, les quatre adolescents sont repartis bredouilles.

Toutefois, ils ont récidivé un peu plus loin, en menaçant avec leur faux pistolet, un homme qui retirait de l'argent à un distributeur. Les collégiens lui ont demandé sa carte bancaire et le code. L'homme a pris peur avant lui aussi de se rendre compte qu'ils ne possédaient pas une vraie arme. Il a alors secoué celui qui l'a tenait entre les mains et les quatre jeunes ont à nouveau pris la fuite.

Les policiers de La Rochelle les ont interpelés le lendemain, ce vendredi. Les adolescents ont été identifiés grâce aux images des caméras installées dans les bus de la Régie des transports communautaires rochelais (RTCR). On voit l'un d'eux brandir l'arme factice.

Celui-ci a été arrêté chez lui. Agé de 14 ans il est déscolarisé. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les trois complices, eux ont été interpelés au collège. Ils sont libres et seront présentés à un juge pour enfants le 17 février prochain.