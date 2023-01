Charente-Maritime : série de cambriolages dans trois boutiques SFR

La boutique est ouverte rue du Temple, mais une plaque en placo témoigne du récent cambriolage commis dans le point de vente SFR à La Rochelle. Deux autres boutiques ont été "visitées" récemment dans le département de la Charente-Maritime. A Rochefort et à Royan. Toutes les 3 ont été cambriolées mardi, entre 5 heures et 6h10 précisément selon le parquet de la Rochelle. Le parquet, qui a d'ailleurs ouvert une enquête. Elle a été confiée à l'antenne de la Police Judiciaire.

A Royan, ce sont une trentaine de portables qui ont été dérobés. Pour l'heure, on ignore la quantité de matériels dérobés et le montant global du préjudice à la Rochelle et Rochefort.

D'autres magasins de téléphonie mobile ont été cambriolés entre la fin du mois de décembre et le 10 janvier dans des départements voisins. Deux boutiques (SFR et Orange) ont été attaquées à Bressuire dans les Deux-Sèvres et à Fontenay-le-Comte et aux Herbiers en Vendée. Un autre cambriolage a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier dans une boutique SFR à Angers (Maine-et-Loire).