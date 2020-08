Charente-Maritime : trois blessés dont deux enfants dans une violente collision

Un accident de la circulation entre une voiture et un poids lourd a fait trois blessés, dont deux graves, vendredi 14 août, à Saint-Jean d'Angle, sur la route de Marennes, qui mène à l'île d'Oléron. Il s'agit de deux enfants et une quadragénaire.

Les pompiers évoquent un accident à "forte cinétique". Une violente collision entre un poids lourd et une voiture a fait deux blessés graves et un blessé léger, notamment des enfants, vendredi 14 août vers 15 heures 20. L'accident a eu lieu à Saint-Jean-d'Angle, à proximité de Marennes-Hiers-Brouage, sur la départementale 123, la route, très fréquentée à cette saison, qui traverse les marais entre Saint-Agnant, après Rochefort, et le secteur de Marennes et de l'île d'Oléron.

Dans la voiture, un enfant de 10 ans a été très grièvement blessé, considéré en urgence absolue. Il a été transporté par l'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité civile directement au CHU de Poitiers. Une femme de 40 ans a également été gravement blessée, transportée au CHU elle aussi, cette fois par l'hélicoptère du Samu 86. Un autre enfant, âgé de 6 ans, était en état d'urgence relative. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de Rochefort.

Le conducteur du poids lourd, lui, n'a pas été hospitalisé.