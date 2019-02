Charente-Maritime : un 13e mort sur les routes depuis le début de l'année

Un homme de 50 ans est décédé dans un accident de la route, ce mercredi matin, à Vérines, à l'Est de La Rochelle. Sa voiture a fait une sortie de route. C'est déjà la 13e victime de l'année 2019, en à peine plus d'un mois.

Les pompiers ont été appelés un peu avant 8h30, pour un accident sur la départementale 112, sur la commune de Vérines, en direction du lieu-dit Loiré. La voiture a fait une sortie de route, et, à l'arrivée des secours et du SMUR, la victime, un homme de 50 ans, était en arrêt cardiaque, et n'a pas pu être ranimée.

Cela confirme le début d'année noir sur les routes de la Charente-Maritime. Cette victime est la 13e depuis le début de l'année, en à peine plus d'un mois. Si les chiffres continuent sur cette lancée, le nombre de morts devrait largement augmenter, par rapport aux 63 décès sur les routes de l'année 2018.