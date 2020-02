Cet accident entre le poids lourd et un piéton s'est produit mardi 4 février sur le parking du centre commercial du champ pinson à Nieul-sur-Mer, en Charente-Maritime. Le piéton, un homme de 85 ans, est grièvement blessé. Les gendarmes cherchent des témoins pour établir les circonstances.

Charente-Maritime : un appel à témoins lancé concernant un accident entre un piéton et un poids lourd

Nieul-sur-Mer, France

Les gendarmes lancent un appel à témoins à propos d'un accident impliquant un piéton et un poids lourd, mardi 4 février, sur le parking d'un centre commercial de Nieul-sur-Mer. L'homme de 85 ans est gravement blessé à un bras et à une jambe et a été hospitalisé à Poitiers.

Il descendait de la voiture quand il a été renversé. Le chauffeur, lui, a été identifié puis interrogé mais les gendarmes cherchent des témoins pour confronter les versions et établir les circonstances exactes de cet accident.

Si vous avez des renseignements à communiquer à ce sujet, vous pouvez contacter la brigade motorisée de La Rochelle au 05 46 00 50 53 ou la gendarmerie de Nieul-sur-Mer au 05 46 44 51 64.