Charente-Maritime : un automobiliste se tue après avoir fait plusieurs tonneaux à Meux

L'accident s'est produit ce jeudi vers 15h30 sur la départementale 2 entre Jonzac et Saint-Ciers-Champagne. Le véhicule de tourisme a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans un muret.

Un accident de la route a fait un mort ce jeudi en milieu d'après-midi sur la commune de Meux à l'est de Jonzac dans le sud de la Charente-Maritime. Une voiture de tourisme a fait plusieurs tonneaux peu après 15h30 et a terminé sa course dans un muret. La victime a du être désincarcérée. Le médecin du SMUR a déclaré son décès.

Sept sapeurs-pompiers, une ambulance et un véhicule de désincarcération ont été mobilisés. Une déviation a été mise en place par les gendarmes sur la Départementale 2 entre Jonzac et Saint-Ciers-Champagne.