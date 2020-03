Charente-Maritime : un homme incendie sa voiture avec son ancienne compagne et son fils de 8 ans à l'intérieur

A Pons, quelques jours après une rupture amoureuse, un homme de 63 ans tente de tuer son ancienne compagne et son fils de 8 ans. Les victimes sont gravement brûlées. Le sexagénaire est mis en examen pour "tentative d'assassinat" et placé en détention provisoire.

Le parquet de La Rochelle a révélé ce mercredi. Un ouvrier retraité de 63 ans, a bel et bien reconnu en garde à vue que c'est lui qui avait mis le feu à son véhicule, avec à bord son ancienne compagne et Tony (8 ans), le fils de cette dernière. Le scénario du 14 février dernier est tragique, et machiavélique.

L'homme a foncé volontairement sur un pylône avec sa voiture

Deux semaines après la rupture avec son ancienne compagne, l'homme a foncé volontairement sur un pylône avec sa voiture, avec à son bord, Liliane de Oliveira, son ancienne compagne, et Tony, 8 ans, son fils d'une précédente union. La scène se déroule le jour de la Saint Valentin. Virginie, la fille de Liliane croit connaître le scénario.

Mon frère et ma mère sont écrasés par le choc - Virginie la fille de la victime -

"Nous sommes le vendredi 14 février, il est 17h, l’homme que ma mère avait fréquenté pendant 1 an et demi, et qu’elle avait quitté quelques semaines plus tôt, se rend devant l’école de mon petit frère. De force, il oblige notre maman Liliane et notre frère Tony à monter dans sa voiture. _Lancé à toute vitesse dans son véhicule, il semble avoir une seule idée en tête, se venger que ma mère ait pu le quitter_…sa course folle va finir dans un poteau électrique dans le bas de la ville de Pons.

Sur le coup, mon frère et ma mère sont écrasés par le choc. Pour en finir avec les jours de ma famille, le conducteur va mettre le feu à un plaid, imbibé d’essence, pour que la voiture s’enflamme et que ses victimes puissent mourir brûlées. "

Capture d'écran du site Leetchi - Virginie Cilia ( Leetchi )

Enchaînement des faits en partie confirmé par le tribunal de La Rochelle, qui précise que l'homme a donné une description complète de son mode opératoire, et reconnu avoir mis le feu à une couverture imbibée de carburant pour enflammer la voiture. Incohérence relevée en garde à vue, il affirme avoir voulu sortir les victimes des flammes, alors que plusieurs témoins disent le contraire, parlant d'un homme plutôt "passif" devant le brasier.

Le sexagénaire est en détention provisoire. Il est mis en examen pour "tentative d'assassinat". Les victimes gravement brûlées sont hospitalisées à Bordeaux. "Ma mère est sortie du coma, elle a encore du mal à parler, et reste sous le choc. Mon frère est grièvement brûlé et vient de subir ses premières greffes de peau au visage et aux mains. C'est très dur."

Capture d'écran du site Leetchi - Virginie Cilia ( Leetchi )

Virginie, la fille de la victime, effectue maintenant fréquemment des allers-retours entre la Charente-Maritime et l'hôpital de Bordeaux. Pour couvrir ces frais et d'autres à venir, avec ces hospitalisations qui peuvent durer plusieurs mois, elle vient d'ouvrir une cagnotte Leetchi. Les 10.000 euros sont en passe d'être atteints.