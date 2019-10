Charente-Maritime : un motard tué dans une collision à Bédenac

Bedenac, France

L'accident a eu lieu vers 19h30, ce vendredi soir, sur la départementale 145, à Bédenac, juste en face de la prison. Au volant de sa moto, un homme de 30 ans est percuté par une voiture, qui arrive en face, à une vitesse importante. Pris en charge sur place par les pompiers et le Smur, il est déclaré décédé par le médecin environ une heure et demie plus tard.

Le conducteur de la voiture a lui été blessé et pris en charge par les pompiers. La gendarmerie de Jonzac a ouvert une enquête. Il s'agirait du 50e mort de l'année 2019 en Charente-Maritime, le septième pour le seul mois d'octobre. L'année 2018 avait déjà été mauvaise, avec 62 décès dans le département.