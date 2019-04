Charente-Maritime : un nouveau portrait-robot pour le "prédateur des bois", 20 ans après

La police judiciaire lance un nouvel appel à témoins, plus de 20 ans après le premier crime d'un violeur récidiviste. Il est accusé de cinq viols entre 1998 et 2008, dont le premier à Ballon, au sud-est de La Rochelle.

Ballon, France

La presse l'avait surnommé "le prédateur des bois" : plus de 20 ans après son premier crime, la police judiciaire relance un appel à témoins contre cet homme soupçonné d'avoir enlevé et violé cinq jeunes filles, entre 1998 et 2008. Grâce à un nouveau portrait robot.

Son premier crime avait eu lieu en décembre 1998 à Ballon, à côté de Ciré d'Aunis, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de La Rochelle. Quatre autres jeunes filles ont ensuite été agressées dans les dix années suivantes, selon le même mode opératoire, mais cette fois en Île de France. Des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, agressées le plus souvent dans des forêts ou des sous-bois.

Depuis 2016, les investigations ont été confiées à l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Qui a utilisé de nouvelles techniques pour relancer la traque du violeur, notamment grâce à ce nouveau portrait robot, bien plus réaliste que le précédent.

"Fais pas la conne, sinon je te plante"

Le seul portrait robot diffusé jusqu'à présent, l'avait été en 2011, lors d'un premier appel à témoin, le dessin d'un homme de type européen, décrit par les victimes de façon assez précise : des yeux bleus très clairs, un regard d'acier, le visage émacié, des cheveux courts grisonnants, une boucle en forme de boule argentée à l'oreille gauche, de corpulence mince, et grand : entre 1m80 et 1m90. Il est âgé aujourd'hui d'environ 60 ans.

L'appel à témoins de la police nationale - Police Nationale

Aujourd'hui, le nouveau portrait robot diffusé par la PJ ressemble davantage à une photographie qu'à un dessin : il a été réalisé sur ordinateur en tenant compte du vieillissement du violeur - même si on ignore s'il est toujours vivant. Les enquêteurs de l'OCRVP espèrent ainsi pouvoir, enfin, lui donner un nom.

Lors de son premier crime, en 1998 à Ballon, en Charente-Maritime, l'homme avait enlevé une adolescente de 16 ans, et l'avait violée sous la menace d'un couteau. Même procédé pour les quatre autres viols, avec à chaque fois un véhicule différent, et la même phrase dite à ses victimes : "fais pas la conne, sinon je te plante".

En cas d'informations permettant d'aider les enquêteurs, il est demandé d'appeler au 0800.35.83.35 ou d'envoyer un mail à giccs@interieur.gouv.fr