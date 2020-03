Charente-Maritime : un père de famille tue sa femme sous les yeux de leurs deux filles

Lundi soir à Chaniers, près de Saintes, un homme a tué sa femme avec un fusil de chasse, avant de retourner l'arme contre lui et de se suicider. Le couple vivait séparé depuis quelques jours. Les deux seuls témoins de la scène sont leurs deux filles âgées de 10 et 13 ans.

Un homme de 43 ans a tué sa femme avec son fusil de chasse avant de se suicider, lundi soir à Chaniers près de Saintes (Charente-Maritime). Le maire de la commune Eric Pannaud confirme à France Bleu cette information de nos confrères de France 3.

Le drame s'est noué vers 20h, lundi soir, rue de la Fauvette. "Le couple était séparé depuis quelques jours, raconte Eric Pannaud. La maman est revenue lundi soir à la demande de son conjoint. Cela s'est transformé en dispute, et de dispute cela s'est transformé en drame." L'homme a tué sa femme, âgée elle aussi de 43 ans, de deux coups de fusil de chasse, avant de retourner l'arme contre lui et de se suicider.

Les enfants du couple, seuls témoins de la scène

Ce sont les filles du couple, âgées de 10 et 13 ans, qui ont donné l'alerte, alors que les voisins n'avaient rien entendu. Les enfants sont les seuls témoins de la scène, précise le maire Eric Pannaud : "le couple laisse deux spectatrices involontaires de 10 et 13 ans de ce drame horrible, et il faut mettre toutes nos forces et toutes nos capacités pour aider ces deux petites filles à se reconstruire."

Les enfants devaient être confiées à leur grand-mère maternelle, mais cette dernière a fait un malaise cardiaque en apprenant la mort de sa fille et de son gendre. Elles sont aujourd'hui prises en charge par leur tante maternelle.