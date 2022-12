Charente-Maritime : une femme condamnée à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer son mari infidèle

Les faits remontent à une nuit du mois de mars 2018 à Saint-Fort-sur-Gironde, au sud de Saintes. Après 47 années de vie commune, Bernard doit quitter le lendemain Nicole, pour rejoindre définitivement sa maîtresse, avec laquelle il entretient une liaison depuis quelques mois. Le couple a une dernière relation intime, puis Nicole porte deux coups de couteau au thorax de Bernard.

"Un geste de désespoir"

La cour d'assises a condamné Nicole à huit années de prison ferme, avec mandat de dépôt. Le parquet en avait requis 12. "Vous aviez l'intention de tuer votre mari", a expliqué le président Franck Wastl-Deligne lors du prononcé du verdict. "La cour a rendu la peine la plus juste, en tenant compte de l'absence d'antécédent judiciaire et des difficultés dans votre vie. Mais la cour estime que vous n'avez pas encore pris conscience des faits en totalité", a-t-il dit.

À la barre, cette femme de désormais 70 ans a affirmé qu'elle voulait au départ se suicider, puis que son époux "parte avec elle" : elle s'est entaillé les poignets après que ce dernier, blessé, eut échappé à ses coups. Elle a évoqué "un geste de désespoir".

Son mari demande de la clémence et veut revivre avec elle

Son époux l'a depuis pardonnée. Il a estimé devant la Cour que s'il "n'étai(t) pas parti, rien de tout ça serait arrivé" et a affirmé vouloir "retourner chez (lui) avec (s)a famille et (s)a femme". "C'est une victime qui ne veut pas que sa femme aille en prison. Quatre ans plus tard il proclame son amour, c'est rarissime", a souligné Me Francesca Satta, l'avocate de Nicole.

"Elle est le pilier central de la famille mais avant tout c'est un être humain et elle a craqué. On a le droit de s'effondrer", a poursuivi Me Satta.

"C'est une femme mais la parité doit être le maître-mot. Ça ne doit pas entrer en ligne de compte", a expliqué de son côté l'avocate générale Cécile Diard, enjoignant les jurés à ne pas être "influencés" par l'âge de la mise en cause, 70 ans.

Avec AFP.