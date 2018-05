Un accident s'est produit ce vendredi après-midi entre les communes du Gua et de L'Eguille, dans le Sud de la Charente-Maritime. La jeune femme, au volant de sa voiture, a violemment percuté un car. Elle est morte sur le coup.

Le Gua, France

L'enquête devra déterminer pourquoi cette jeune Charentaise-Maritime de 19 ans s'est déportée sur la file de gauche. Vers 14 heures, ce vendredi, sa voiture a très violemment heurté un car. Le véhicule a été complètement détruit, la jeune femme est décédée sur le coup.

Elle se dirigeait vers Rochefort, ce vendredi, sur cette longue ligne droite entre les communes de L'Eiguille et du Gua. Le "car des mouettes" accomplissait une liaison TER entre Rochefort et Royan. Il transportait cinq personnes à son bord. L'une d'elle a été légèrement blessée, et transportée à l'hôpital de Royan. Tout comme le chauffeur du car, très choqué.