Charente-Maritime : une nouvelle promotion de nageurs-sauveteurs se prépare à surveiller nos plages cet été

7 heures du matin. Le réveil sonne dans le centre de secours de Royan. Un premier entraînement musculaire, puis cap sur la mer. Un peu de vent, beaucoup de vagues : ce vendredi 22 avril, c'est la grande plage de Saint-Trojan, qui présente les conditions idéales pour une journée de formation à la surveillance de baignades.

Paddles, fanions, bouées, et mannequins. Sur le sable, les 140 apprentis nageurs-sauveteurs déballent leur attirail. Pour la plupart, des jeunes de 18 à 25 ans. C'est parti pour environ sept heures d'entraînement. L'objectif final : décrocher un diplôme et, in fine, une place de surveillant dans l'un des 54 postes de secours du département cet été.

Charente-Maritime : la surveillance des plages passe d'abord par des stages d'entrainement © Radio France - Romane Brisard

C'est l'un des meilleurs jobs d'été - Malo, 18 ans

Température de l'eau : 13 degrés. L'océan sera plus chaud cet été. En attendant, la fatigue gagne peu à peu les apprentis et les formateurs, mais personne ne bronche. Bien au contraire. Pour encadrer l'un des groupes d'apprentis, Marion Anglade. Hier, elle aussi sauveteuse, et désormais formatrice au SDIS 17. "On leur apprend toutes les techniques de sauvetage. Ils font des cas concrets. Ils sortent les victimes de l'eau. Il faut avoir soif de prendre des conseils, soif de se mettre à l'eau, et il faut avoir de la rigueur".

Romane, bientôt 18 ans, habite à Rochefort. Pour elle, ce stage était presque une évidence : "j'habite près de l'océan, alors forcément depuis que je suis toute petite, ça m'a toujours attiré. J'ai adoré ce stage. Ca donne envie, on se sent plus utile. Les formateurs sont attentionnés. De base, les pompiers c'est beaucoup de cohésion, on le voit cette semaine. On sent l'esprit de groupe, ça donne envie de travailler cet été." Malo, 18 ans, renchérit : "_c'est l'un des meilleurs jobs d'été_".

Les nageurs-sauveteurs surveilleront les plages de la Charente-Maritime cet été © Radio France - Romane Brisard

17h30. Après sept heures d'exercices en mer, il est temps de regagner la caserne. Mais la journée n'est pas finie. Après un débrief collectif, place aux entretiens personnels. L'intense journée de stage prend fin à 20 heures.

A l'issue des deux semaines de stage, les pompiers de Charente-Maritime valideront ou non les diplômes de ces apprentis nageurs-sauveteurs. Une deuxième promotion est testée cette semaine (stage du 25 au 29 avril).