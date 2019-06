Charente : pagaille sur les routes après des accidents en série

Grosses difficultés de circulation ce mercredi matin en Charente. En cause : deux accidents et une femme enceinte.

Angoulême, France

De grosses difficultés de circulation ce matin sur la Nationale 10 entre Poitiers et Angoulême, à cause de deux accidents. Le premier a pu être évacué avant 9 heures, mais un autre accident a ensuite eu lieu à la sortie d'Angoulême, dans le secteur des Planes. D'autre part, une voiture transportant une femme enceinte est restée stationnée en bordure de route à la sortie d'Angoulême, en direction Saint-Yriex, entre le plan d'eau et Girac. Cela a provoqué là encore un ralentissement. Mais son mari a pu reprendre la route vers l'hôpital.