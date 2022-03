Peu de bus dans l'agglomération du Grand Angoulême ce mardi après une énième agression de conducteur

C'était l'agression de trop. Il est environ 13h30, jeudi 24 mars, lorsqu'un élève tente de monter à bord d'un bus, à Saint-Michel (Charente). Âgé de 14 ans, l'adolescent ne porte pas de masque, encore obligatoire dans les transports en commun. Le chauffeur, âgé de 70 ans, lui refuse l'accès. Le jeune homme fini par se poster devant le véhicule afin d'empêcher sa circulation. Il dépressurise ensuite la porte avant d'agresser physiquement le chauffeur.

En soutien à leur collègues et tous ceux agressés avant lui, les membres de la Société de transport du Grand Angoulême (STGA) organisent ce mardi 29 mars une "journée blanche". Il n'y aura aucun bus sur les lignes A et B. Pas de trafic non plus pour les lignes 1 à 9, ni les lignes 22 et 23. En revanche, les lignes scolaires restent actives.

Des perturbations sont en cours sur la plupart des itinéraires de la STGA. En revanche, les lignes scolaires (de 50 à 82) sont normalement assurées. - © STGA

114 cas de violence

En l'espace de seulement sept mois, 114 cas de violence ont été recensés par la STGA. Parmi ces altercations, "deux agressions physiques, beaucoup d'insultes, des crachas à travers les fenêtre des véhicules ou encore des jets de projectile", liste Michel Germaneau, président de la STGA. "Les gens ne supportent plus aucune contrariété : le fait de porter le masque, d'oblitérer son ticket, de ne pas monter par les portes arrières... Les codes du transport public quoi !".

Au total, 11 plaintes ont d'ores et déjà été déposées pour ces violences. Mais comment mieux en protéger les conducteurs ? "Ils ont la pédale de détresse, un iPad constamment branché dans le bus pour qu'on les suive, une brigade qui va sur place quand il faut dénouer une situation... On ne peut quand même pas les mettre dans des box en fer ou mettre des gendarmes dans chaque bus", s'agace Michel Germaneau. Une insécurité constante qui a son impact sur le moral des conducteurs.

"C'est le ras-le-bol général"

"On nous insulte tous les jours. On ne peut plus se laisser rouer de coups, se faire poursuivre sur nos parkings alors qu'on ne fait que appliquer les lois : c'est le ras-le-bol général". Le tableau que dresse Fabrice Rougier, délégué syndical de la STGA, est tout aussi noir.

Selon le conducteur de bus, il manquerait au moins 7 à 8 conducteurs, en permanence, pour gérer la flotte de la STGA. L'homme dernièrement brutalisé par ce collégien de 14 ans était d'ailleurs en retraite. Il avait pris le volant pour venir en aide au groupe et remplir ses effectifs.

"Personne ne veut plus faire ce métier, et on comprend vite pourquoi. Moi-même j'ai 55 ans, et je suis, comme tout le monde : assez pressé d'en finir", conclu Fabrice Rougier.

Le chauffeur agressé jeudi 24 mars a déposé plainte. Une enquête a été ouverte. De son côté l'adolescent, déjà connu des services de police, doit rencontrer un juge des enfant courant mai.