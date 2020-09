Charente : un accident avec délit de fuite élucidé en un temps record grâce à l'identification criminelle

Le soir du drame, le témoignage du deuxième cyclotouriste blessé restait très sommaire : "un petit véhicule sombre", qui avait pris la fuite en direction de Ruffec. A l'époque, les gendarmes mobilisés sur l'accident ne pensaient pas trouver la solution aussi rapidement. Mais moins de 48 heures plus tard, le mystère était élucidé grâce aux prouesses de la cellule d'identification criminelle du groupement de gendarmerie de la Charente.

Un technicien d'identification criminelle devant l'un des écrans d'ordinateurs © Radio France - Pierre MARSAT

Les unités de gendarmerie ont procédé à un véritable ratissage des lieux de l'accident : recherche d'indices sur place, neutralisation des routes pour que la scène ne soit pas polluée par des voitures ou des camions extérieurs, et concours technique et matériel des pompiers pour assurer l'éclairage indispensable. Même le maire de Condac est venu prêter main forte aux enquêteurs. Après toute une nuit de recherches sur place, 56 éléments (des bouts de pare-chocs, des morceaux de carrosserie, du verre provenant du pare-brise ou des rétroviseurs latéraux) ont été recueillis. Ces éléments d'information ont été analysés et photographiés à la cellule d'identification criminelle à Angoulême. Les photos ont été envoyées par ordinateur pour être comparées à des bases nationales, au Pôle Judiciaire de la Gendarmerie à Pontoise (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale). En quelques heures, on a pu identifier avec précision la marque, le modèle et le coloris de la voiture accidentée.

La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie de la Charente est très sollicitée pour analyser les empreintes trouvées sur les scènes de crimes © Radio France - Pierre MARSAT

975 voitures de cette marque et de ce modèle sont enregistrées en Charente, Vienne et Deux-Sèvres. Il a fallu ensuite utiliser la "technique de l'escargot" : on part du plus près de l'accident jusqu'au plus éloigné. Et c'est donc chez un octogénaire charentais qu'a été trouvée la voiture accidentée, qui avait pris la fuite après avoir fauché mortellement le cyclotouriste à Condac.

