Charente : un cambrioleur itinérant arrêté par la police

Gond-Pontouvre

C'est le déclenchement d'une alarme qui a incité les policiers à s'intéresser au magasin d'informatique "Bureau 16" sur la zone d'activités des Avenauds à Gond-Pontouvre, près d'Angoulême. A l'arrivée de la police, le cambrioleur a tenté de s'enfuir, mais il s'est retrouvé coincé dans un cul-de-sac. Il n'a pas hésité à faire marche arrière et à foncer sur les voitures des policiers, blessant au passage les deux fonctionnaires qui étaient à bord. Interpellé par une autre patrouille et placé en garde à vue, il conduisait sous l'empire de stupéfiants, sans permis de conduire et sans assurance.

La caverne d'Ali Baba pour un passionné d'informatique

Mais c'est le contenu du véhicule qui intéressait le plus les policiers : 29 ordinateurs portables, des téléphones, des I Pad, et même deux drones. Un beau butin glané au fil de ses cambriolages, commis ces dernières semaines, depuis la Bretagne dont il est originaire, jusqu'à Limoges en passant par la Charente. Son objectif était de poursuivre son périple vers Niort. Il a été déféré mardi au Parquet d'Angoulême, et devrait être jugé jeudi en comparution immédiate, si la grève des avocats le permet.