Charente : un chasseur en poignarde un autre

Fouquebrune, France

Les chasseurs de Fouquebrune, au sud d'Angoulême, près de Villebois-Lavalette, ont une habitude lorsqu'ils terminent une battue aux sangliers comme celle de dimanche : ils passent la soirée ensemble. Ils dépècent les animaux, qu'ils mettent à conserver. Puis ils boivent un coup et dînent dans les locaux de l'association de chasse.

Mais dimanche, peu avant 20 heures, une dispute oppose deux d'entre eux : l'un des chasseurs reproche à l'autre d'être un profiteur, de venir boire et manger sans participer au frais, ou sans apporter sa part.

Tout aurait pu s'arrêter là, sauf que le chasseur incriminé a trop bu. La dispute s'envenime, et le premier chasseur se saisit d'un couteau qui se trouve sur la table, presque naturellement, et le plante dans le bas ventre de sa victime. Puis rentre chez lui.

La victime s'effondre, l'homme est transporté à l'hôpital où il est immédiatement opéré. Il est alors plus de 21 heurs, et l'heure légale d'interpellation est dépassée : les gendarmes attendent donc le lendemain matin 6 heures 15 pour venir sonner chez l'agresseur présumé, un retraité qui a tranquillement passé la nuit à cuver, et qui est encore en état d'ébriété le lendemain matin au moment de son arrestation.

En garde à vue, il reconnait les faits, et admet avoir un problème avec l'alcool. Il est donc convoqué ce jeudi à 14 heures pour une comparution immédiate au tribunal correctionnel d'Angoulême.

La victime est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger.