Charente : un deuxième pylône TDF détruit par le feu en trois mois

En avril dernier, l'incendie du pylône de Saint-Saturnin avait déjà eu des conséquences pour la TNT et la téléphonie

Angoulême, France

Un pylône de TDF (Télédiffusion De France) a pris feu, lundi matin vers 2h30 dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême, au lieu-dit "Petit Beauregard". Le sinistre a provoqué une coupure de diffusion de la télévision en TNT, et de 4 opérateurs de téléphonie (Orange, SFR, Bouygues et Free). TDF a porté plainte. Les services de télévision et de téléphonie ont été rétablis mardi en début d'aprèsmidi.

Deux incendies en trois mois

C'est le deuxième incendie de pylône en Charente, après l'installation endommagée à Saint-Saturnin au mois d'avril. Au plus fort de la crise, lundi en fin d'aprèsmidi, 70 000 foyers ont été touchés par les conséquences de l'incendie du pylône de Ma Campagne (33 mètres de hauteur), contre un million de foyers en avril. Les incendies de pylônes sont très rares sur les quelque 18 200 pylônes implantés par TDF sur le territoire national, et deux incendies en trois mois, à quelques kilomètres de distance, ne manquent pas d'interroger les enquêteurs.