Charente : un exercice attentat dans une salle de spectacles

L'Isle-d'Espagnac, France

L'alerte a été donnée vers 17 heures : un homme armé d'armes automatiques venait d'entrer dans la salle de concerts et avait ouvert le feu sur la foule. Le scénario était écrit à l'avance, et seuls les auteurs connaissaient le déroulement de l'exercice. L'assaillant était "neutralisé" par un policier en civil qui était présent au concert. Mais son véhicule devait être inspecté par les démineurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'explosifs à l'intérieur. Policiers, gendarmes, pompiers, sécurité civile, et même des démineurs sécurisaient les lieux. 300 personnes étaient mobilisés pour cet exercice.

Poste médical avancé

De leur côté, les médecins urgentistes présents sur place organisaient la prise en charge des blessés. Au poste médical avancé, puis à la mairie de L'Isle-d'Espagnac, les victimes de l'attentat étaient réparties selon leur état de santé. La Préfète de la Charente et la Procureure de la République étaient présentes, pour diriger les opérations et faire les premières constatations de police judiciaire. Une trentaine d'étudiantes infirmières et des réservistes citoyens de la délégation militaire départementale ont joué les figurants. Il faudra attendre quelques jours pour connaître le bilan de cet exercice, destiné à mieux organiser le travail des uns et des autres. Après le débriefing à chaud jeudi soir, viendra le temps du rapport écrit par chacun des services concernés. Le précédent exercice de sécurité civile avait eu lieu en janvier 2017 dans un lycée de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, autour d'une prise d'otages de lycéens.

Le poste de commandement des pompiers charentais © Radio France - Pierre MARSAT