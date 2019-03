Charente : un exercice de sécurité civile pour retrouver un avion

Charente

Le scénario était simple, mais évolutif tout au long de la journée. Il avait été préparé par le centre de coordination et de sauvetage de Lyon. Un petit avion militaire de type Grob était parti mercredi matin de la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard. Il avait été porté disparu moins d'une heure plus tard, et une balise s'était déclenchée. Gendarmes, pompiers et radio-amateurs de la sécurité civile ont tenté de localiser cette balise sur le terrain pendant toute la matinée. Ils ont été accompagnés, dans l'après-midi par trois hélicoptères (gendarmerie, sécurité civile, et Armée (Marine nationale).

Un scénario bien rôdé

Une cellule de crise avait été installée pour l'occasion à la Préfecture de la Charente. Un exercice similaire a été organisé, cette année, dans 16 autres départements français, mais le dernier exercice de ce genre en Charente avait eu lieu en 2016. Un retour d'expérience est attendu dans les prochains jours, pour savoir comment ont fonctionné les services de secours. Un numéro d'urgence aéronautique existe : si vous constatez un accident d'avion ou un objet volant suspect, vous pouvez composer le 191.