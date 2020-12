Un Charentais bientôt jugé pour avoir passé 250 appels aux gendarmes en seulement 5 mois

Un Angoumoisin de 45 ans a été en garde à vue pour avoir passé plus de 250 appels aux gendarmes de la Vienne en seulement 5 mois apprend-on ce mardi. Il n'avait pas supporté le retrait de son permis quelques mois plus tôt. Il sera jugé le 17 janvier au tribunal d’Angoulême.

Il a passé plus de 250 appels aux gendarmes en cinq mois apprend-on ce mardi 22 décembre 2020. Un Angoumoisin de 45 ans vient d'être interpellé pour avoir harcelé les forces de l'ordre. Il leur en voulait de lui avoir supprimé son permis quelques mois plus tôt. Furieux, il les appelait certains jours 25 fois ! Ce sont les gendarmes de Poitiers et Loudun, dans la Vienne, qui étaient visés. L'homme prétendait les prévenir d'une attaque terroriste imminente. Le 12 décembre, il est allé jusqu'à expliquer aux gendarmes qu'une explosion allait se produire à la gendarmerie de Châtellerault... Sans que rien ne se passe heureusement.

Le Charentais a pointé l'alcool pour justifier son comportement. Il sera jugé le 17 février par le tribunal d'Angoulême.