Charente : un homme retranché chez lui menace de faire sauter le quartier à Montmoreau

Le sexagénaire en état d'ivresse a mobilisé gendarmes et pompiers toute la nuit de samedi à dimanche. Ce marginal sans emploi et fragile psychologiquement menaçait de se suicider en faisant sauter deux bonbonnes de gaz. Finalement, il a été retrouvé en train de somnoler sur son canapé.

"Ca fait un peu comme dans les films !"... Si Jean-Michel Bolvin en a vu d'autres, la nuit que vient de lui faire passer un de ses administrés a été aussi courte qu'agitée. Le maire de Montmoreau, commune située à une petite trentaine de kilomètres au sud d'Angoulême, s'est retrouvé flanqué des gendarmes armés jusqu'aux dents et de nombreux pompiers peu après minuit dans la nuit de samedi à dimanche après l'appel pour le moins inquiétant d'un homme résidant rue du Château.

Bonbonnes de gaz

Un homme loin d'être un inconnu pour l'édile et les riverains, puisque les gendarmes étaient déjà intervenus à son domicile il y a trois mois. "Une force de la nature, assez costaud, mais surtout socialement à la dérive, dépendant à l'alcool et qui a perdu sa compagne il y a quelques mois". Retranché chez lui, le sexagénaire, encore en état d'ébriété, menaçait cette fois de "se suicider et de faire sauter tout le quartier", à l’aide des deux bonbonnes de gaz.

Une menace prise très au sérieux par les autorités, nécessitant le déploiement nocturne d'un important dispositif. Outre les sapeurs-pompiers, les gendarmes de la brigade de Montmoreau ont sollicité le renfort deux PSIG et la présence d'un négociateur. L'évacuation des plus proches voisins du forcené a été envisagée mais finalement abandonnée. S'en est suivie une longue nuit d'attente... Mais l'homme retranché n'a donné aucun signe de vie encore moins d'agitation.

Nuit d'ivresse

En fin de matinée, les gendarmes ont fini par rentrer en contact avec le sexagénaire et l'ont retrouvé en train de somnoler sur son canapé. Il n'a pas été interpellé par les militaires qui ont préféré le laisser "récupérer" de cette nouvelle nuit très arrosée. "Il avait déjà fait des siennes il y a trois mois et j'avais obtenu son hospitalisation à Angoulême", rappelle le maire de Montmoreau. A l'époque, les gendarmes avait saisi toutes ses armes.

Cette fois, c'est la présence de bonbonnes de gaz à son domicile qui a motivé la mobilisation massive des forces de l'ordre. "Il est sous tutelle, mais on ne peut pas l'obliger à être interner indéfiniment. Il ne faut pas se faire d'illusion, ça recommencera", soupire Jean-Michel Bolvin. Le procureur de la République d'Angoulême décidera des suites à donner à cette nuit d'ivresse.