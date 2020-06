Charente : un important trafic d'héroïne démantelé en flagrant délit

La compagnie de gendarmerie d'Angoulême a interpellé, la semaine dernière, les auteurs présumés d'un important trafic d'héroïne entre Angoulême et le Sud-Charente (secteurs de Chalais et Brossac). L'intervention d'une trentaine de gendarmes, lors d'une transaction, a eu lieu en flagrant délit.

La compagnie de gendarmerie d'Angoulême avait eu des renseignements, dès le mois de septembre dernier, sur un trafic régulier, entre Angoulême et le Sud-Charente (secteurs de Chalais et Brossac) : 400 grammes d'héroïne chaque semaine (à 30 euros le gramme, c'est un trafic d'une valeur de 12000 euros par semaine). Les gendarmes charentais avaient décidé d'intervenir courant Mars, mais le Covid est passé par là. Le trafic n'a pas cessé avec le confinement, et c'est finalement en fin de semaine dernière qu'une trentaine de militaires ont arrêté, en flagrant délit, une transaction en cours. Deux trafiquants ont été interpellés, 8 autres personnes ont été placées en garde à vue ; 3 ont été placées sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, et 3 autres (dont une jeune femme) ont été écrouées. Lors des perquisitions, 851 grammes d'héroïne et 37 000 euros en numéraire, ont été saisis.