Un grand canidé a été aperçu et photographié, lundi matin, à Gurat, aux confins de la Charente et de la Dordogne. L'Office français de la biodiversité a authentifié cette observation comme étant celle d'un loup gris.

Charente : un loup gris aperçu et photographié à Gurat, aux confins de la Charente et de la Dordogne

Gurat, France

La photographie du loup gris, trottant sur une parcelle de labour et sur la route à Gurat aux confins de la Charente et de la Dordogne, a été publiée lundi sur le site internet de nos confrères de "La Charente Libre". Mardi matin, un communiqué de la Préfecture de la Charente, intitulé "Un loup identifié en Charente", confirme cette information. L'Office français de la biodiversité a pu authentifier cette observation. En Nouvelle-Aquitaine, la présence du loup a été avérée en Dordogne en 2015, et plus récemment, mi-novembre 2019, dans le sud-ouest de la Charente-Maritime.

Appel à la vigilance

Selon l'Office français de la biodiversité, le déplacement par "bonds" est caractéristique du loup gris. La rapidité de déplacement et la discrétion de cet animal, d'un point à un autre, fait que l'espèce peut facilement passer inaperçue le long de son trajet. Toute observation suspecte de grand canidé ou tout constat d'attaque sur des animaux sauvages ou bétail domestique doit être rapidement signalée au service départemental de l'Office français de la biodiversité.