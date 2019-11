Charente : un trafic d'héroïne et de cocaïne démantelé

Angoulême, France

Les policiers de la brigade des stupéfiants d'Angoulême avaient dans le collimateur un couple qui réside à La Couronne (Charente). Ils soupçonnaient cette femme de 39 ans et cet homme de 50 ans de dealer de l'héroïne et de la cocaïne.

Ils étaient surveillés depuis plusieurs semaines

Les policiers ont donc mis en place une surveillance il y a plusieurs semaines. Et c'est ainsi qu'ils ont repéré un troisième suspect : l'homme âgé lui de 62 ans serait leur fournisseurs.

Ils ont tous les trois été interpellés jeudi au domicile du couple au moment ils procédaient à l'échange de drogue.

De grandes quantités de drogues dures saisies

De grandes quantités d'héroïne et de cocaïne ont été retrouvées lors de la perquisition menée dans l'appartement du couple, et plus de 1.000 euros en liquide. Ainsi, qu'une compatibilité qui laisse peu de doutes sur leur activité.

Les policiers ont perquisitionné également la voiture du sexagénaire. Ils ont retrouvé 120 grammes de drogues dures, de la cocaïne et de l'héroïne et beaucoup de billets. Le domicile de ce dernier - situé quartier de Basseau - a également fouillé : là-bas la brigade des stupéfiants a saisie 250 grammes d'héroïne.

Les trois suspects sont déjà connus pour des faits similaires

Les trois suspects sont déjà connus de la justice pour des faits similaire. Le plus âgé ainsi que la femme sont en récidive légale. Le compagnon de cette dernière ne l'est pas mais il a déjà été condamné pour des trafics de drogues.

De plus, le couple est mis en examen à Agen (Lot-et-Garonne) et placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de stupéfiants.

Face aux preuves, ils ont reconnus les faits lors de leur garde-à-vue. Ils ont été présentés au parquet ce samedi et seront jugés lundi en comparution immédiate au tribunal correctionnel d'Angoulême.