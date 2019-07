Charente : disparition inquiétante d'un quadragénaire à Mouthiers-sur-Boëme

Mouthiers-sur-Boëme, France

La compagnie de gendarmerie d'Angoulême lance un appel à témoins dans le cadre d'une disparition inquiétante. Sébastien, 41 ans, qui habite à Mouthiers sur Boëme, au sud d'Angoulême, a disparu depuis le 5 juillet. Sa conjointe n'a pas de nouvelles depuis ce jour-là. Il serait parti à pied de Mouthiers sans aucun moyen de communication.

Il mesure 1 mètre 83, cheveux courts, barbe brune et blanche, yeux bleus, et il est porteur d'un tatouage sur l'un des bras représentant un diable rouge avec un dragon vert. Il portait, au moment de sa disparition, une chemisette kaki, un bermuda bleu turquoise, et des chaussures de couleur marron.

Tous renseignements auprès de la gendarmerie de Coteaux de Blanzacais, au 05 45 64 00 23