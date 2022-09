Charente : vague de licenciements économiques chez le fabricant de moteurs Nidec, ex Leroy-Somer

Ils ont parfois travaillé toute leur vie pour Nidec. En janvier prochain, pourtant, certains devront faire leurs adieux aux différents sites charentais de l'entreprise. Hier fleuron de l'industrie française, le fabricant de moteurs électriques créé en 1919 - plus connu chez nous sous le nom Leroy Somer- traverse une crise profonde.

Si Nidec fait encore référence en Charente, à l'échelle mondiale l'entreprise s'est peu à peu effacée derrière d'autres sociétés plus modernes. Depuis deux ans, ses parts de marché fondent petit à petit. Ainsi, malgré divers tentatives de redressement, 126 employés perdront leur emploi d'ici 2023, dont 100 en Charente. Une décision "violente", admet la direction, mais "obligatoire" si l'entreprise ne veut pas disparaître derrière la concurrence.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Nous devions réagir"

Chez Nidec, la modernisation des équipements et l'innovation n'ont pas été une priorité ces dernières années. Résultat : les parts de marché de l'entreprise fondent peu à peu. La direction a bien tenté de la redresser via divers ajustements industriels ou encore un plan de départ à la retraite. Des efforts balayés par le contexte international que l'on connaît aujourd'hui : flambée du prix des matières premières, des transports et désormais, de l'énergie.

"Nous devions réagir", résume Laurent Barbaud, directeur général de l'entreprise. En fermant des postes, Nidec supprime une part de ses coûts fixes. Un budget que l'entreprise pourra désormais réinjecter dans l'innovation, notamment celle de son système informatique. Et, in fine, gagner en compétitivité.

Départs volontaires ou contraints

Malgré la violence de cette annonce, la direction de Nidec assure vouloir avancer "dans le dialogue" avec ses collaborateurs. Ainsi, deux phases de départs distinctes seront amorcées dès janvier 2023. Les salariés qui l'auront décidé eux-mêmes pourront quitter l'entreprise avant février prochain.

Une première vague de licenciements économiques volontaires, à laquelle succèdera une seconde, obligatoire cette fois, à partir du mois de mars 2023. Des départs contraints qui se décideront selon un système "de points". Des éléments tels que l'ancienneté ou encore la situation familiale seront ainsi étudiés par l'administration de Nidec.

Néanmoins, avant tout licenciement, la direction promet d'essayer de réintégrer certains de ses employés en interne. Elle promet également un accompagnement personnalisé afin de faciliter le repositionnement professionnel de chacun. D'ici les premiers départs, une plateforme d'écoute psychologique accessible 24h/24h est mise en place pour les salariés du groupe.