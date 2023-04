Charenton-du-Cher : un homme de 38 ans placé en détention provisoire pour violences sur des gendarmes

Vendredi 14 avril, en début d'après-midi vers 14 heures, un homme de 38 ans a été interpellé après avoir insulté et menacé des gendarmes qui sortaient de la bridage de Charenton-du-Cher. L'homme de 38 ans a insulté les gendarmes, a menacé de s'en prendre à eux et à leurs familles.

L'interpellation a été musclée, et les gendarmes ont retrouvé sur lui une petite quantité de stupéfiants. L'homme a ensuite été déféré puis placé en détention provisoire. Il sera présenté au tribunal lundi en comparution immédiate.

D'après le parquet de Bourges, l'homme souffre de multiples addictions à l'alcool et aux stupéfiants : il s'alcoolise et consomme de la drogue quotidiennement, et a été plusieurs fois suivi en psychiatrie et en addictologie.