En septembre 2019, le corps de Vittorio Barruffo, disparu depuis deux mois, était découvert démembré sur la commune de Charette. Ce mardi 3 novembre, son ancien colocataire et collègue de travail a été arrêté en Italie puis extradé en France. Il a été mis en examen pour assassinat et écroué.

Charette : l'ancien colocataire de Vittorio Barruffo arrêté en Italie et écroué en France

C'est un chasseur qui avait découvert le corps de Vittorio Barruffo à Charette en Nord-Isère en septembre 2019. Un corps amputé des quatre membres, emballé dans une bâche et jeté dans un fossé. Son ancien colocataire et collègue de travail dans une pizzeria de Montalieu-Vercieu, un Italien de 29 ans, a été arrêté dans son pays en début de semaine, mis en examen et écroué ce vendredi en France après avoir été extradé.

Quelques jours après la macabre découverte, une information judiciaire pour assassinat est ouverte au pôle de l’instruction de Grenoble. Et c'est l'emploi du temps de l'un des colocataire et collègue de la victime qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs.

"Ciro Coppola, ressortissant italien âgé de 29 ans quitte la France le 08 septembre 2019, quelques jours avant la découverte du corps. L'incohérence de son emploi du temps et son départ en Italie laissaient à penser qu'il aurait pu avoir un rôle actif dans la disparition de la victime" écrit le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, aux journalistes.

Un mandat européen à son encontre

C'est pourquoi un mandat d'arrêt européen est déposé contre cet homme en mars dernier. Il a été interpellé par les autorités italiennes ce mardi 3 novembre avant d'être extradé dès le lendemain vers la France. Il avait été arrêté une première fois à Naples en mars avant d'être relâché.

Il a été présenté devant le magistrat instructeur de Grenoble ce vendredi 6 novembre. "A l'issue de son audition par la magistrate, il se déclare innocent de l'homicide de son compatriote" précise encore Eric Vaillant. A l'issue, il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire par la juge de la liberté et de la détention. "Il reste présumé innocent jusqu’à sa condamnation définitive par une juridiction" termine le procureur.