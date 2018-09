Charles Pieri encourt au maximum un an de prison ferme et 45 000 euros d'amende.

Au lendemain des 20 ans de la commémoration de l'assassinat du préfet Érignac, un compte Facebook, attribué à Charles Pieri avait publié un texte comparant la veuve du préfet à des femmes ayant collaboré avec les Allemands durant la seconde guerre mondiale.

Prouver la rumeur

"Di l'altu Pianu", c'est sous ce pseudonyme, que le message a été publié, sur Facebook, le 7 février dernier à 2h du matin. La veille, Dominique Érignac était revenue pour la première fois sur les lieux de l'assassinat de son mari, à Ajaccio. Dans ce message, il était écrit que Mme Érignac était, je cite, _"le symbole des courageuses femmes françaises qui, de 1940 à 1944 réussirent à faire 400 000 petits batârds aux soldats du troisième Reich."_Très vite les rumeurs avaient attribué la publication à Charles Pieri, et ce sera sans doute là l'une des clefs du procès, il faudra prouver que Charles Pieri, qui réfute toute responsabilité, était bien l'auteur du texte.

Une affaire politique

Autre enjeu, plus politique celui-là, la proximité entre Charles Pieri et Jean-Guy Talamoni. Les deux hommes n'ont jamais caché leur lien, mais cette proximité et le retour de Charles Pieri au premier plan politique, ne plait pas à tout le monde, notamment à Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif, qui a même quitté la tribune cet été lors des journées Corte pour ne pas être assis à côté de l'ancien chef du FLNC.

Dominique Érignac n'a pas déposé plainte et il n'y aura pas de partie civile au procès. Charles Pieri encourt au maximum un an de prison ferme et 45 000 euros d'amende.