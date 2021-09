Charles Pieri jugé pour Recel d'Abus de Confiance.

Les audiences correctionnelles ont toujours des faux-airs de pièce de théâtre. Le décor, les acteurs, les (trop longues) plaidoiries tenues face à un auditoire semblant anesthésié. Le Tribunal Correctionnel de Bastia proposait « Voyage au bout de l’ennui ». Pratiquement 3 heures de débats ( sans rappel ), pour savoir si Oui ou Non Charles Pieri a bénéficié de tarifs préférentiels, pour quelles raisons et si les « accusés ont pris conscience du préjudice causé à la société Hertz ».

On espérait meilleur scénario. On est resté sur notre faim d’autant que le 1er rôle était absent.

Charles Pieri, 70 ans et « un casier judiciaire long comme le bras » dixit son avocat, était représenté. Il n’a pas eu tort …

3 heures d’audience, avec parfois des échanges croustillants, notamment entre le Tribunal et le chef d’exploitation du parc automobile d’Hertz, Antoine Giamarchi :

Le Président : « Votre employeur était-il au courant du tarif consenti à M.Pieri ? »

Antoine Giamarchi : « J’avais le pouvoir de faire des tarifs. Je pouvais même faire des contrats à Zéro €uros si je voulais. Je ne l’ai pas fait. J’ai fait 300 euro pour un Hyndai Santa Fe d’occasion, qu’on a dû changer parce qu’il avait tout le temps des pannes »

Le Président : « Vous savez à combien aurait du s’élever les deux ans de location ? Les enquêteurs ont chiffré cela à 18500 € »

Antoine Giamarchi « Monsieur le Président, je peux vous poser une question ? »

Le Président : « d’habitude c’est moi qui pose les questions »

Antoine Giamarchi « Vous savez combien il paye aujourd’hui Charles Pieri ? »

Le Président : " parce qu’il est toujours client ? "

Antoine Giamarchi : « eh bien oui ! et il paye toujours 300 euros par mois »

La boucle est bouclée.

Le Procureur de la République entre en scène pour un « réquisitoire court pour une affaire simple ». Arnaud Viornery rappellera que « le début du commencement d’un règlement » intervient après un signalement anonyme à la justice et que M.Pieri peut être taxé de détournement. Le réquisitoire dure une quinzaine de minutes, le temps de demander au Tribunal 1 an de prison ferme et 10.000 euros d’amende contre Charles Pieri, 1 an avec sursis et 10.000 euros d’amende contre Antoine Giamarchi, 5000 euros requis contre son épouse et subordonnée qui laissait le dossier Pieri de coté « parce qu’on me l’avait dit ».

L’audience ronronne, les acteurs prennent la parole à tour de rôle, plaidant tous la relaxe de leur clients respectifs. Me Eric Barbolosi ne fera pas exception. « Cela fait 20 ans que je défends Charles Pieri et je dois être un mauvais avocat parce qu’il est toujours condamné par la Justice qui ne lui a jamais fait de cadeaux mais là, on a essayé de l’épingler en lançant une perquisition à son domicile, à l'origine pour une affaire de voiture de location en espérant trouver des armes chez lui et le faire tomber ».

Le public ( clairsemé ) de la salle d’audience se réveille pour le final. Et Me Barbolosi de s’interroger les yeux dans les yeux avec le Président sur « la nécessité de participer aujourd’hui à cette farce, à cette pièce de théâtre parce que l’on doit tous faire semblant de croire qu’il y a des faits qui méritent d’être poursuivis. Il n’y a rien et Monsieur le Président, je vous demande de le reconnaitre en relaxant mon client ».

Me Eric Barbolosi, un des avocats de Charles Pieri Copier

3 heures d'audience avant que le Président ne déclare la fin des débats. Baisser de rideaux. Les 3 coups du jugement seront frappés le 19 Octobre, à 14h00