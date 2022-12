Charles Pieri mis en examen et incarcéré, sept autres personnes mises en examen sortent libres

Charles Pieri a été mis en examen et incarcéré ce vendredi 9 décembre à Paris. Sept autres personnes, dont six militants de Corsica Libera, sont également mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Ils avaient été arrêtés lundi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Pnat