Charleville-Mézières : disparition inquiétante de Medhi 19 ans

Medhi Benaissa n'a plus été vu depuis le 26 juillet

Charleville-Mézières, France

Il s'appelle Medhi Benaissa. Il a 19 ans. Sa famille est sans nouvelle de lui depuis le vendredi 26 juillet, quand il a quitté le quartier Manchester à Charleville-Mézières. Il est parti sans argent, sans carte bancaire, sans téléphone nous a précisé son oncle, extrêmement inquiet. La famille est allée signaler la disparition inquiétante au commissariat de Charleville Le parquet de Charleville-Mézières a été avisé et des gendarmes ont même été dépêchés à Attigny, dans le sud du département pour vérifier que le jeune homme n'avait pas rejoint un ami à lui. Cela n'a rien donné. La famille de Medhi a placardé des affichettes "avis de recherche" avec le portrait du jeune homme et un numéro de téléphone, partout dans le centre de Charleville-Mézières. Plus de 500 flyers ont été édités. la famille de Medhi demande à tous ceux qui auraient des informations de joindre le 07 86 63 09 66