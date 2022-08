Ce mercredi matin 24 août, le port de plaisance de Charleville-Mézières a été bouclé pour permettre l'intervention de démineurs et de plongeurs. Pompiers et policiers ont réalisé des saisies dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Charleville-Mézières : intervention de plongeurs et démineurs au port de plaisance

Une équipe de déminage venue de Châlons-en-Champagne, des pompiers, des policiers dont certains sont issus du service scientifique et technique au sein d'un périmètre bouclé. ce mercredi matin, en présence d'un juge d'instruction, ils ont procédé à la reconnaissance d'un bateau, qui mouille dans le bassin nautique de Charleville-Mézières depuis quelques temps . Un bateau qui serait immatriculé à Bâle en Suisse, non enregistré au port et pourtant, il aurait jeté l'ancre là depuis cinq semaines.

Le propriétaire du bateau serait un allemand interpellé en Allemagne

Selon les informations recueillies sur place, son propriétaire, un allemand aurait été placé en garde à vue en Allemagne. L'intervention réalisée ce matin au port de plaisance a été réalisée dans le cadre d'une enquête judiciaire. La recherche d'explosifs n'a rien donné. Lors de la perquisition du bateau, des saisies ont été faites, sans que l'on sache, à cette heure, si elles vont permettre de faire avancer l'enquête.