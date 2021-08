Charleville-Mézières : le conducteur qui a traîné ses chiens sera jugé le 1er décembre

L'homme qui a été filmé samedi à Charleville-Mézières (Ardennes) en train de rouler avec ses deux chiens attachés à l'arrière de sa voiture, a été placé sous contrôle judiciaire ce mardi 27 août. Et ce en attendant son jugement pour sévices graves sur animaux domestiques.

Les images ont choqué et interpellé des passants samedi : deux chiens traînant à l'arrière d'une voiture et aboyant, dans les rues de Charleville-Mézières. Interpellé dimanche à la demande du parquet, le conducteur a été placé ce mardi 24 août sous contrôle judiciaire en attendant son jugement, avec interdiction de chasser - un des deux animaux était un chien de chasse - et 1.000 euros de cautionnement à verser en vue de l'indemnisation des parties civiles. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 1er décembre prochain pour sévices graves sur animaux domestiques.

Le conducteur parle d'un acte involontaire

En garde à vue, l'homme âgé de 67 ans prétendait dans un premier temps qu'il ne s'était pas "aperçu" que ses deux chiens étaient attachés à l'arrière de son véhicule et qu'il n'avait pas entendu les chiens aboyer car il avait de la musique dans la voiture. Finalement, il a admis qu'il avait lui-même attaché ses chiens au pare choc arrière de son véhicule, comme il le fait à chaque fin de promenade. Sauf que là, sa femme l'a appelé pour le rejoindre et il a démarré.

Deux associations de protection animale ont porté plainte

Dès lundi, deux associations de protection animale ont porté plainte auprès du parquet de Charleville-Mézières, dont la Lisa. Quant aux deux chiens, ils ont été pris en charge par l'une d'elles, Action protection animale (APA). Et selon l'examen vétérinaire commandé par la justice, les deux chiens n'ont pas de risque de mourir.