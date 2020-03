Un homme de 32 ans est poursuivi pour avoir volé du gel hydroalcoolique , des masques et des gants à l'hopital Manchester de Charleville-Mézières ce dimanche 22 mars 2020.

Charleville-Mézières : il vole du gel hydroalcoolique et des masques à l'hôpital

Un Algérien de 32 ans a été pris en flagrant délit de vol à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières ce dimanche 22 mars 2020. Il s'était emparé de gel hydroalcoolique, de masques et de gants destinés à protéger le personnel hospitalier de l'épidémie de coronavirus Covid-19.

En situation irrégulière et en récidive, l'individu a été incarcéré à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières à l'issue de sa garde à vue. "Au regard du contexte, le parquet a décidé de lui refuser le bénéfice d'un examen de l'aménagement possible de ses peines", indique le procureur de la République de Charleville-Mézières, Laurent de Caigny L'interpellé purgera les 6 mois de prison issus de ses deux condamnations antérieures pour vol et sera convoqué ultérieurement en justice pour ce nouveau méfait.